Image: DROP こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。サスティナブルやエコに対して、私たちがまずできる行動といえば「配慮されたアイテムを選ぶこと」だと思うんです。とはいえ、ただ地球に優しければ良いかというと別の話。使いやすさやデザイン性、価格だって譲れません。その点、現在販売中の「軽ふわレザートート」は開発の背景はもちろん、そ