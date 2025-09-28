中国の有名女優ファン・ビンビン（范冰冰）について、「日本の高級ブランド店で買い物をしていた」との目撃情報が伝えられた。華字サイトに25日掲載された記事によると、複数の人が店にいるファン・ビンビンを見掛け、そのそばには「謎の男性」の姿もあった。当日の2人の装いはファン・ビンビンがピンク色の羽織ものに黒のロングスカート、一方の男性は白いシャツに黒のパンツ姿。買い物中にファン・ビンビンの持ち物が床に落ちる