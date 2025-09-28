Image: © Flinders University オーストラリアのサメ専門家たちが、「サメの噛みつきに耐えられる」特殊なウェットスーツ素材を開発しました。さらに、実際にホオジロザメやイタチザメに噛みついてもらい、その効果をテスト。さて、その結果はどうだったのでしょう。ウェットスーツを実際にサメに噛ませる実験今回の実験はオーストラリアのフリンダース大学などに所属する専門家たちに