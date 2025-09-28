被災地に派遣された救急車両＝２７日、米アリゾナ州グローブ/Ally Mills（ＣＮＮ）米アリゾナ州で２６日から２７日にかけて豪雨が発生して洪水が引き起こされ、少なくとも４人が死亡した。捜索隊は現在も行方不明者の捜索を続けている。同州ヒラ郡緊急当局のカール・メルフォード氏によると、グローブ市で３人が死亡した。また約１４０キロ離れたスコッツデールでは、洪水に巻き込まれた車両付近で２７日に１人の遺体が見つかった