◇ア・リーグガーディアンズ3―2レンジャーズ（2025年9月27日クリーブランド）ア・リーグ中地区のガーディアンズが27日（日本時間28日）のレンジャーズ戦にサヨナラ勝利を収め、87勝74敗として2年連続のポストシーズン（PS）進出を決めた。これにより、ア・リーグは東地区のブルージェイズ、ヤンキース、レッドソックス、中地区で同じくこの日、PS進出を決めたタイガースとガーディアンズ、西地区優勝のマリナーズの6チー