¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Á¤ÓVer.¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Á¤ÓVer.  ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯9·î26Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó5¡ß5¡ß10cm¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹2.0¡¢¥â¥Á¡¢¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ò¥í¡ËÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§