¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º£³£ø¡½£²¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê£²£·Æü¡¢ÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡á¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð£¶µåÃÄ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡££²¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó£²»àËþÎÝ¤Ç¡¢º¸ÂÇ¤Á¤Î¥±¥¤¥Õ¥¡¥¹¤Ë¡¢º¸ÏÓ¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤ÎÄ¾µå¤¬Ä¾·â¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¥µ¥è¥Ê¥é²¡¤·½Ð¤·»àµå¤È¤¤¤¦·àÅª¤Ê