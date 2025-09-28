自民党総裁選の討論イベントに出演した（左から）小泉農相、高市前経済安保相、林官房長官、茂木前幹事長、小林元経済安保相＝27日夜、東京都世田谷区自民党総裁選の5候補は28日のNHK番組で、政治改革を巡る企業・団体献金の規制強化にいずれも慎重な姿勢を示した。政治資金の公開や透明性確保の取り組みを重視すべきだと主張した。一方、経済政策については、積極財政派の高市早苗前経済安全保障担当相と他の4候補の立場に違い