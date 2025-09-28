¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áªº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ï28Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®·êÅíÎ¤¡¢ÀÄÌÚ¹ëÁÈ¤¬¾¾Â¼Àé½©¡¢Ã«ÅÄ¹¯¿¿ÁÈ¤ò7¡½6¤Ç²¼¤·¡¢3¾¡1ÇÔ¤ÇÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£