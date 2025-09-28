グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に出演した日本人練習生・ユメキが、28日までに自身のインスタグラムを更新。惜しくもデビューを逃した心境をつづった。【写真あり】「必ずもっと良い場所で、もっと良い姿で」ユメキが直筆手紙で感謝『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少