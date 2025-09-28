J2リーグ第31節 千葉2（1-1）2熊本18:03キックオフ フクダ電子アリーナ 入場者数 13,902人試合データリンクはこちら悲願のJ1昇格とJ2優勝のためにもう1戦も落とせない千葉と、その千葉にこの2年間負けていない熊本。両者が織りなしたのは、J1でもあまり見ることのない高い強度と激しい戦いに満ちたスリリングな90分の攻防であり、どちらも勝ち切れなかった悔しさの残る好勝負だった。千葉は熊本の圧力を正面から受け止めた。その結