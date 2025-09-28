◇ラグビー女子W杯イングランド大会決勝イングランド 33―13 カナダ（2025年9月27日トゥイッケナム）イングランドが3大会ぶり3度目の世界一に輝いた。アリアンツ・スタジアムに女子ラグビー史上最多8万1885人の観衆を集めた決勝で、カナダ相手に5トライを挙げて33―13（前半21―8）と快勝。2大会連続準優勝にとどまっていた悔しさを地元開催の大会で晴らした。準決勝で2連覇中の女王ニュージーランド（NZ）を破る金星を