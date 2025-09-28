IPC¡Ê¡á¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤­·èÄê¡×¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢IPC¤Ï¥í¥·¥¢¤È¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ°÷»ñ³Ê¤òÉôÊ¬Åª¤ËÄä»ß¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Ê¤¤¡ÖÃæÎ©¤Ê¸Ä¿ÍÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤òÇ§¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£IPC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç