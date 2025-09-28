『PEANUTS』デザインの傘が付属する「SNOOPY UMBRELLA BOOK NAVY／YELLOW」（宝島社）が、10月14日（火）から、全国の「ローソン」店舗と「HMV＆BOOKS online」で発売される。【写真】レモンイエローもかわいい！限定デザインの“傘”2種詳細■お洒落な2色を展開今回登場する「SNOOPY UMBRELLA BOOK」は、雨の日が楽しくなるスヌーピーのお洒落な傘が付いたブック全2種。「NAVY」は、シーンを選ばず使いやすいワンポイント