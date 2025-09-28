今年７月に四方田修平前監督の解任を受け、コーチから昇格。三浦文丈が新監督に就任した時点で、横浜FCは勝点19の19位。降格圏に沈んでいた。残留争いをいかに勝ち抜くか。三浦監督は当時、「このタイミングで依頼を受けた時に正直、一瞬だけ“簡単ではないな”と思いました」と吐露していた。それでも「この状況から逃げることは絶対にできない」と決意を固めた。新体制で再起を図る横浜FCは、ここまで７試合を消化。戦績は