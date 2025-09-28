第２次世界大戦を巡る証言を記録している市民団体「戦場体験放映保存の会」（東京）は２７日、戦争経験者による証言集会を都内で開いた。「語らずに死ねるか！」をテーマに、１００歳の元日本軍兵士ら１４人が登壇し、壮絶な体験を伝えた。１００歳元兵士ら１４人が登壇「地獄絵図だった」――。１９４５年、米軍に追われ、フィリピン・ミンダナオ島の密林に逃げ込んだ坂上多計二さん（１００）（鹿児島県姶良（あいら）市）は