おぎやはぎ矢作兼（54）が、27日に放送されたフジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケSP」に出演。グルメに詳しい同じ事務所所属の芸人を「ニセモノ」と明言する一幕があった。千原ジュニア（51）らが酒を飲みつつトークするバラエティ番組で、今回は久々に全国ネットで放送された。矢作は飲食店で酒を飲みつつ、ジュニア、ダチョウ倶楽部の肥後克広、寺門ジモン、お笑いタレントふかわりょうらとよもやま話で盛り上がった。さまざま