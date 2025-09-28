½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤ÇÈÖÁÈÂ´¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£»³ËÜ¤ÎÉ×¤ÇMY FIRST STORY¤ÎHiro¡Ê31¡Ë¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¡£ºÇ¸å¤ËMC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î²ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»³ËÜÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¡¢º£ÅÄ¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤Ë»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÉ×ÉØ¶¦±é¤ò¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤¿¡£Ì¤º§¤Îº£