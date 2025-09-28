２６日、山東省臨沂（りんぎ）市郯城（たんじょう）県の官塘幼稚園で開かれた祝日を祝うイベントに参加した教師と子どもたち。（臨沂＝新華社配信／張春雷）【新華社北京9月28日】中国では10月1日の国慶節と旧暦8月15日（今年は10月6日）の中秋節の祝日を間近に控え、各地で多彩なイベントが開かれている。２６日、江蘇省興化市で、国旗と記念撮影するイベントに参加した同市自然資源・規画局の職員。（ドローンから、