自民党総裁選に向けた集会で、支持を訴える高市早苗前経済安保相＝26日、名古屋市自民党総裁選の5候補は28日のフジテレビ番組で、日米関税交渉合意を巡り討論した。高市早苗前経済安全保障担当相は、合意に盛り込まれた5500億ドル（約82兆円）の対米投資について「国益を損なう不平等な部分が出てきた場合には再交渉の可能性はある」と言及した。他の4候補は合意を一定程度、評価する考えを示した。小林鷹之元経済安保相は、能