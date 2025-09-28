¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùºêÈþ¹á¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£8·î24Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¿ùºê¥¢¥Ê¡£¡Ö»º¸å½é¤á¤ÆÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¥¹¥Ã¥­¥ê¡×¤ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÖÍú¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤âÍú¤±¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÖËèÆü¤«¤Ê¤ê¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤¹¤¬µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤â¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ­¤·¡¢¡Ö#ÈþÍÆ