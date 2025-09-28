¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡¢NATO¡Ê¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Î¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛNATO¹çÆ±±é½¬¤ÎÍÍ»Ò¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï27Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ¤·¡¢NATO¤¬²áµî¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤êÅìÊý¤Ø³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏNATOÂ¦¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡ÊNATO¹¶·â¤È¤¤¤¦¡ËÄ©È¯¤ò²¿ÅÙ¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤Ï²áµî¤Ë¤â¸½ºß¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê¥é¥Ö¥í¥Õ