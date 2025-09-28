流産を経験した妻が性交渉を拒否したことに逆上して殺害した30代の夫に、懲役25年の実刑判決が下された。夫の性器を刃物で切断した女ソウル南部地裁刑事合議11部（チャン・チャン裁判長）はこのほど、殺人の罪に問われた30代の男性ソ氏に対する判決公判を開き、懲役25年を言い渡した。判決理由については「殺人は理由を問わず、決して容認できない重大犯罪だ」と前置きした上で、「被告人は妻から“性交渉に執着する人間”だと思わ