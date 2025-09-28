第59回スプリンターズS（GI、芝1200m）が行われる中山競馬場の馬場情報が28日、JRAより発表された。中山は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「10.3／やや硬め」、芝の含水率はゴール前12.2％、4コーナー12.6％と計測された。 ■良好な馬場コンディションで前残りが続出 好天に恵まれた土曜中山は芝・ダートともに終日「良」。午前発表の芝のクッション値は「10.2