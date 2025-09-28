◇ア・リーグヤンキース6―1オリオールズ（2025年9月27日ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が27日（日本時間28日）、本拠でのオリオールズ戦に「3番・右翼」で先発出場。初回に菅野智之投手（35）から2戦連発とする53号ソロを放つなど、2安打3打点の活躍を見せた。ア・リーグ東地区2連覇を目指すチームを7連勝に導いたが、同率で並ぶ同地区首位タイのブルージェイズも3連勝したため、地区優勝の行