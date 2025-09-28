MY FIRST STORYのHiro（31）が、27日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）で、妻でMCの山本舞香（27）と初共演。両親の森進一、森昌子について語った。Hiroは思い出の地として、幼い頃から家族でも一人でも過ごした沖縄・西表島を訪問。17歳で両親や兄と同じ音楽の道に進んだが、自分たちで会社を立ち上げ、インディーズでスタートしたことを振り返った。「初めてライブするってなった時に、いろんな音楽事務所の