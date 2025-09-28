½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ç¡¢É×¤ÇMY FIRST STORY¤ÎHiro¡Ê31¡Ë¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¡£µÁÍý¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¿¹¿Ê°ì¡¦¿¹¾»»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Hiro¤ÏÍÄ¾¯»þ¡¢Î¾¿Æ¤¬Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¡ÖËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¡¢10ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤É¤ì¤À¤±¿Æ¤È²á¤´¤·¤¿¤«¤Ç¡¢¤­¤Ã¤È´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÀµÄ¾¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅÇ