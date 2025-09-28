ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は２８日、自民党総裁選（１０月４日投開票）を特集した。自民党総裁選には小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の５人（届け出順）が立候補している。その中で小泉氏についてインターネット配信動画へのコメント投稿を巡り、陣営内で参考文例を示して応援を要請していた問題を報じた。今回の問題は