◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１０時４０分開始予定）、敵地・マリナーズ戦のスタメンを外れた。大谷がスタメンを外れるのは、８月２１日（同２２日）の敵地・ロッキーズ戦以来３３試合ぶり。真美子夫人の第１子出産に伴う「父親リスト」入りによる欠場２試合を含めて、今季４試合目のスタメン外とな