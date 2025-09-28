岐阜県関ケ原町の山あいに陸軍施設として使われ、その規模の大きさから「東洋一の火薬庫」と呼ばれる施設跡がある。戦時下の厳戒態勢の中、隣接する村の住民たちが施設の全容を知ることはなく、終戦後に初めて自らの命が危険にさらされていたことを感じた。6歳の時に、この地で終戦を迎えた住人に話を聞いた。 滋賀県米原市との境に「玉の火薬庫」（正式名 名古屋陸軍兵器補給廠 関ケ原分廠）はある。大正初期、陸軍に