お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希（46）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ネットで話題となっていた“心霊写真”の真相を明かした。自身のXで26日に「ガキ共の戯言を、兄さんが深い懐でニコニコと聞いてくれる会の開催」と報告。タレントの小倉優子、井上咲楽との3人と食事会している様子を投稿した。笑顔でカメラを見つめる平子の後ろには“奇妙な指”が映り込んでいてネットでは「左腕に一瞬ゾッとし