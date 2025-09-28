「阪神−中日」（２７日、甲子園球場）読売テレビの佐藤佳奈アナウンサーが始球式に登場。ダイナミックな投球フォームにスタンドから大きな拍手がわき起こった。スポーティーなスタイルに佐藤輝明のユニホームを身にまとってマウンドに上がった佐藤アナ。勢いよく振りかぶり、足を高く上げて力強くボールを投じたが、左打席に立っていた中日・岡林の背後をワンバウンドで通過した。思わず悔しげな表情を浮かべたが、四方へ