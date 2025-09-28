10·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ögelato pique cafe¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥± ¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¤Ç¤Ï10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¢¡ÈPUMPKIN BEAR OR GHOST¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£½©¤ÎÌ£³Ð¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¥Ô¥±¥«¥Õ¥§Á´Å¹¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥±¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È½Ü¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥± ¥«¥Õ¥§¡×¡£2025Ç¯¤Î¥Ô¥±¥«¥Õ¥§¥Ï¥í¥¦