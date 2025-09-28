日本代表MF堂安律が所属するフランクフルトは、27日のブンデスリーガ第5節で日本代表FW町野修斗が所属するボルシアMGと対戦した。試合は堂安の2アシストなどでフランクフルトが後半2分の段階で6-0と大量リードを奪って楽勝ムード。だが、ボルシアは韓国代表MFイェンス・カストロプが後半27分にゴールを奪うと、そこから4点を奪取！結局、6-4という壮絶なスコアでフランクフルトが勝利する結果となった。堂安は先発から71分間プレー