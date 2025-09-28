『ハリー・ポッター』シリーズのハーマイオニー・グレンジャー役で知られるエマ・ワトソンは、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』（2019）を最後に俳優としての活動を休止している。スクリーンに復帰する意思や、今後のキャリアをどのようにとらえているのか、直近の心境を語った。 米のインタビュアーから、演技が恋しくないかと尋ねられたワトソ