(Photo by Ari Hatsuzawa)読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。阪神タイガースが圧倒的な強さで史上最速のセ・リーグ優勝を決めた2025年のプロ野球ペナントレースもついに終幕。記憶が薄れつつある歓喜の瞬間をポストシーズンでもう一度味わいたい！と、小川洋子さんの『博士の愛した数式』（新潮文庫）の一場面を回想しつつ願うのでした。9月7