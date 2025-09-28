数年前から、遠くのものが二重に見えるようになった。最初は疲れている時だけだったが、そのうち夕方以降にテレビをつけると、字幕が二重に見え出した。ははあ、これが老眼という奴（やつ）か、とまず思った。子どもの頃は、周囲の大人が我々の身体の変化を喜ばしく受け止めていることがよく分かった。とはいえ何せ身長がにょきにょき伸びることも、体つきが性別に合わせて変わることも初めてだったので、その祝福には不可思議