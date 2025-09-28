韓国の５人組ガールズグループ・ｉ―ｄｌｅ（アイドゥル）の公式ＳＮＳが２８日までに更新されメンバーの集合ショットが公開された。日本での１ｓｔＥＰとなる「ｉ−ｄｌｅ」が１０月３日にリリースされることが決定している。インスタグラムに「ｉ―ｄｌｅＪＡＰＡＮ１ｓｔＥＰ『ｉ―ｄｌｅ』‘どうしよっかな（ＷｈｅｒｅＤｏＷｅＧｏ）’Ｍ／ＶＣｏｎｃｅｐｔＩｍａｇｅ２０２５．１０．０３６Ｐ