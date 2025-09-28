¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï28Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¹ç°Õ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿80Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ±×¤òÂ»¤Ê¤¦ÉÔÊ¿Åù¤ÊÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÆ¸ò¾Ä¤Î²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£