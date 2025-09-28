私はアイネ。中学生時代にいじめられた経験があり、長い間それが心の傷になったままでした。そんな私を理解して、「絶対にひどいことを言ったりしない」と誓ってくれたヒロキ。私は頼もしく感じてプロポーズを受け入れました。あれから十数年、現在は息子のユウ（中2）、娘のニイナ（中1）と家族4人で暮らしています。しかしヒロキは変わってしまいました。最近は私が何か失敗をするたびに「そんなんだからいじめられる」と嫌味を