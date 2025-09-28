大学へ自宅から通う人もいれば、一人暮らしをする人もいるでしょう。自宅から大学までの距離によっては、通学時間にかなり差が出ることになります。今回ママスタコミュニティに寄せられたのは、大学生の通学時間について驚いた、という投稿でした。『お子さんの大学までの通学時間はどれくらい？ママ友の子どもが片道3時間弱かけて大学に通っていると聞いてびっくり！辛かったら下宿に切り替えると言いつつ1年経つらしい』投稿