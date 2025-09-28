＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの宮城大会は、最終ラウンドに突入した。2日目終了時点で、6人が首位に並ぶ大混戦。この人数は、最終日前日のトップの人数としてツアー最多タイという団子状態だ。【写真】葭葉ルミが“+4”これが魔の15番パー3最終組はトータル4アンダーの後藤未有、工藤遥加、そして2週連続優勝がかかる神谷そらの3人が