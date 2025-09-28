½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÉ×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï¼ýÏ¿³«»ÏÁ°¤Î±ÇÁü¤âÎ®¤µ¤ì¡¢¸þ¤«¤¤¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Hiro¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢»³ËÜ¤Î´é¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤´¤ß¤òÊ§¤¦¾ìÌÌ¤â¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö¤¢¤é¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆËÜ