【シアトル＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が２７日（日本時間２８日）、敵地シアトルでのマリナーズ戦の前に、同チームで球団特別補佐兼インストラクターを務めるイチローさんとあいさつを交わした。帽子を取って頭を下げた後、約３分間、笑顔で会話した。マリナーズの練習中、右翼守備に就いていたイチローさんの元へ、ベンチから出てきた大谷が駆け寄った。ドジャース移籍後、シアトルで試合をするのは今回の