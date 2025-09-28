＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館【映像】両力士が闘牛のように…実際の様子「2人共マタドールみたいだね」。大相撲中継の解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏が驚き、観客が笑顔になった幕内の“異質”な一番。相撲ファンも両力士が繰り広げた取組を受け「闘牛じゃん」「スゴい戦いだなw」などの声を上げた。前頭十枚目・大栄翔（追手風）と前頭十八枚目・獅司（雷）の取組は張り手が飛び出る激しい