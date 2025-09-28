新しい税金「走行距離課税」に対して、ネットを中心に反発が広がっている（写真：bee／PIXTA）【衝撃】走行距離による課税も含まれる、石油連盟の"恐怖の提言"自民党総裁選の候補者5人がそろって廃止を公約したガソリン税の旧暫定税率。だが、その不足を補う“穴埋め”については、「走行距離課税」の構想が以前より物議をかもしている。走行距離課税とは、その名の通り自動車の走行距離に応じて課税される新しい税金のことだ。報