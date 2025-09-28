うつ病の原因は明確には分かっていませんが、強いストレスがかかっている状態にあると発症しやすくなるようです。具体的にどのようなケースで発症し、どういった治療が必要になるのか、公認心理師の甘中さんに解説してもらいました。 監修公認心理師：甘中 亜耶（公認心理師） 京都文教大学大学院 臨床心理学研究科修了。大学院修了後、発達相談を経験した後、2022年から児童精神科クリニックと保健所に勤務。精神疾患