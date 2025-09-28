＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館【映像】相撲ファンがゾッとした取組…実際の様子「下手に踏ん張ると（骨が）折れます」。大相撲中継の解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏がさらっと言った一言に、相撲ファンがゾッとする一幕があった。大相撲の世界では、相手の差し手、首、肩の関節を極めて動きを封じることが技として認められている。今場所は七日目に前頭二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）が関脇・霧