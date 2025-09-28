江戸時代後期に船で徳島県牟岐町沖の出羽島（てばじま）近くに漂着した英国人海賊ウィリアム・スワローをモチーフにした冒険小説「スワロー」が、１１月に豪州で出版され、日本ではネットで購入できる。豪州の女性小説家アレクサンドリア・バーナムさん（３２）のデビュー作で、８月に出羽島を取材で訪れた。（吉田誠一）「キプロス号事件」とも呼ばれるこの漂着事件について、徳島藩士・浜口巻太が１８３０年に記した県立文書