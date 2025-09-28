敵地マリナーズ戦米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でマリナーズと対戦する。大谷翔平投手は休養のため、33試合ぶりにスタメンを外れた。160試合中157試合に出場してきたとあって、大谷の名前がない打線に、日米ファンからは違和感の声が漏れた。レギュラーシーズンも残り2試合。すでに地区優勝を決めているドジャースは30日（同10月1日）から始まるワイルドカードシリーズに向けて準備を進めているようだ。